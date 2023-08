Colombia: Eln smentisce ipotesi di attentato a procuratore generale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La traiettoria di Barbosa, figura centrale dell'attuale dibattito politico colombiano, si è di recente più volte intrecciata con quella dell'Eln. Il procuratore non ha mai per esempio risparmiato critiche ai provvedimenti governativi legati al progetto di "pace totale" disegnato dal presidente della Colombia, Gustavo Petro, per mettere fine al pluridecennale conflitto con le varie bande armate del Paese. Una strategia che ha portato, tra le altre cose, alla recente apertura di un "cessate il fuoco" di 180 giorni proprio con l'Eln. Una strategia che per Barbosa, aggirando alcune norme del codice penale vigente, rischia di offrire ingiustificati "sconti" alle milizie, e che potrebbe "scatenare la guerra, moltiplicare il numero di morti, feriti e prigionieri". Lo stesso procuratore ha più volte denunciato che l'Eln, nel pieno delle trattative di pace, ha messo a rischio la sicurezza e la vita di diversi inquirenti. (segue) (Mec)