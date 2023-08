Colombia: Eln smentisce ipotesi di attentato a procuratore generale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbosa è anche protagonista di diverse tensioni con lo stesso presidente Petro. Oltre alle differenze emerse sul piano di "pace totale", il procuratore ha duramente contestato la richiesta del presidente di sollecitare informazioni su un magistrato sospettato di collusione con paramilitari. Senza dimenticare che l'ufficio di Barbosa ha raccolto le confessioni del figlio di Petro, Nicolas, su presunti illeciti nella campagna elettorale, motivo della più recente crisi politica. A inizio agosto, in omaggio alla "trasparenza"; Petro suggeriva di indicare un procuratore "ad hoc" per le vicende giudiziarie legate alla sua famiglia. Con lo stesso comunicato, il presidente trasmetteva alla Corte suprema la terna di candidate pronte a sostituire Barbosa, il cui mandato scade fra sei mesi. Le candidate sono persone "che hanno rischiato la vita avendo difeso i diritti umani nel peggio momento del genocidio scatenato in Colombia", ha sottolineato Petro ricordando - sulle reti sociali -, le loro azioni negli anni più duri della guerra civile. Tre nomi - Angela Maria Buitrago, Amelia Perez Parra e Amparo Cerron - divenuti famosi per aver indagato nomi eccellenti della politica e dei presunti intrecci con paramilitari, narcotrafficanti e guerriglieri. Fascicoli che sarebbero costati loro la carriera proprio all'interno della procura generale. (segue) (Mec)