Veneto: tecnici e volontari di Protezione civile in partenza per Slovenia colpita da alluvioni

- Domani alcuni tecnici e volontari della Protezione civile del Veneto partiranno per la Slovenia per andare a portare il proprio aiuto alle popolazioni colpite dalle alluvioni della scorsa settimana e installare un ponte Bailey. Con loro anche una squadra della protezione civile della Provincia autonoma di Trento. "La Regione del Veneto – ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione - attraverso la nostra direzione di Protezione civile regionale, si è messa a disposizione del dipartimento di Protezione civile nazionale per andare in soccorso delle popolazioni della vicina Slovenia colpite dalle alluvioni della scorsa settimana. Da domani tecnici e volontari saranno suoi luoghi per installare un ponte bailey da 25 metri e per supportare tutte le operazioni necessarie. Ringrazio fin d'ora tutta la squadra dei veneti nell'operazione. Il Veneto è sempre attento a queste calamità, pronto a dare una mano a chi ne ha bisogno e anche questa volta siamo in prima linea". Il ponte Bailey di proprietà della provincia di Belluno sarà montato dell'Associazione Antelao, mentre il gruppo di Protezione civile di Auronzo si occuperà del trasporto dei materiali. (Rev)