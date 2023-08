Libia: Saipem si aggiudica contratto offshore per il progetto Bgup del valore di 1 miliardo di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali operazioni di sollevamento saranno eseguite dalla nave gru semisommergibile Saipem 7000. Con questa acquisizione, Saipem conferma il suo impegno e il suo posizionamento competitivo nell'offshore libico. Il completamento del progetto contribuirà in maniera importante alla riduzione delle emissioni di CO2 in Libia. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, si informa che la suddetta operazione è qualificabile come “operazione con parte correlata”, in quanto Eni S.p.A. controlla congiuntamente sia Saipem S.p.A. che Mellitah Oil & Gas. L’operazione, qualificabile come “operazione di maggiore rilevanza” ai sensi della Management System Guideline “Operazioni con parti correlate e soggetti di interesse” di Saipem, beneficia dell’esclusione ai sensi dell’articolo 9 di tale procedura e dell’articolo 13, comma 3, lettera c del citato Regolamento Consob, in quanto “operazione ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”. (Com)