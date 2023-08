Turismo: nel nord Sardegna delusione per i dati di luglio, calano presenze negli hotel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insoddisfazione per i risultati del settore turistico di luglio nel nord-Sardegna. Dati allarmanti, secondo quanto riferito da Federalberghi e Confcommercio di Sassari, che hanno analizzato attentamente l'afflusso nelle varie strutture ricettive. I dati relativi alle presenze medie raccontano di un calo del 7,37 per cento nell'intero territorio rispetto a luglio 2022. Nonostante il calo negli hotel, i bed and breakfast sembrano reggere. Il Centro Studi Confcommercio ha elaborato una sintesi dei dati forniti dagli albergatori riguardanti arrivi, durata del soggiorno, provenienza degli ospiti e permanenza media. "Dall'analisi emerge che sono stati conteggiati in media 4.588 posti letto al giorno, per un totale di 142.228 presenze nel corso del mese", spiega l'associazione. Ulteriori dettagli indicano che gli arrivi nazionali sono stati 9.821, mentre quelli internazionali, principalmente dall'Europa, sono stati 14.223. Le presenze di ospiti italiani hanno toccato quota 36.526, mentre quelle provenienti dall'estero sono state 56.410. (segue) (Rsc)