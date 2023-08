Turismo: nel nord Sardegna delusione per i dati di luglio, calano presenze negli hotel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A livello provinciale – dicono a Federalberghi e Confcommercio - il tasso di occupazione delle camere nel mese di luglio 2023 si è attestato al 71,81 per cento, rispetto al 79,18 per cento dello stesso periodo dell'anno precedente. Un calo di 7,37 punti percentuali che rende luglio un mese con performance inferiori anche rispetto al 2019". Secondo quanto dichiarato da Federalberghi, "sembra che agosto non offrirà possibilità di recupero - afferma il presidente Stefano Visconti - Per rispondere alle esigenze dei nostri ospiti, molte strutture ricettive stanno attualmente promuovendo offerte speciali volte a stimolare l'interesse per le vacanze in Sardegna". L'analisi rivela anche un aumento nella durata media del soggiorno degli ospiti sull'isola. "Contrariamente alle aspettative, la permanenza media è aumentata da 3,74 giorni di luglio 2022 a 3,86 giorni del mese scorso - precisa Visconti - Questo dato suggerisce che, poiché il numero di arrivi in Sardegna sta crescendo, come dimostrato dai dati dei porti e degli aeroporti, il settore turistico sta premiando particolarmente le opzioni al di fuori degli hotel, come i b&b e le locazioni turistiche, che non operano come imprese convenzionali". (Rsc)