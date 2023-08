Trasporti: assessore Lazio, incontro con sindacati Cotral, impegno per superare criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Lazio, Fabrizio Ghera, ha incontrato questo pomeriggio la rappresentanza sindacale di Cotral. Lo afferma Ghera in una nota. "Oggi pomeriggio, assieme al direttore generale della Regione Lazio, Alessandro Ridolfi, ho incontrato la rappresentanza sindacale delle sigle Cgil, Cisl, Uil e Ugl di Cotral. I rappresentanti sindacali hanno manifestato l'esigenza di superare le criticità in essere con l'azienda. Da parte della Regione Lazio - aggiunge - c’è il preciso impegno di tenere conto dell’importanza dei sindacati e delle loro istanze in modo da superare le distanze che vi sono con Cotral per un rapporto di reciproca collaborazione e per una maggiore funzionalità del servizio verso l'utenza". (Com)