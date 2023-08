Ucraina-Germania: consegnati a Kiev altri due lanciatori del sistema difesa aerea Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha traferito in Ucraina altri due lanciatori del sistema di difesa aerea Patriot. A riportarlo è l’agenzia di stampa “Rbc”, riprendendo quanto riferito dal governo tedesco. Il nuovo pacchetto di aiuti della Germania comprende, tra le altre cose, dieci veicoli fuoristrada cingolati, 6,5 mila proiettili dal calibro di 155 millimetri, quattro droni da ricognizione, 100 mitragliatrici e 40 mila kit di pronto soccorso. A conferma dei nuovi lanciatori inviati da Berlino a Kiev, il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak ha scritto in un messaggio su Telegram “+2 Patriot dalla Germania”. Attualmente l’Ucraina dispone di due sistemi di difesa aerea Patriot, uno inviato dagli Stati Uniti e l’altro dalla Germania con la collaborazione dei Paesi Bassi. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, l’Ucraina necessita di 50 batterie Patriot per poter garantire una protezione efficace contro gli attacchi della Russia. (Kiu)