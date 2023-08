I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: contatti tra Libia e Ciad per tentare una mediazione - Il vicepresidente del Consiglio di presidenza della Libia, Moussa al Kuni, e il presidente della Repubblica del Ciad, Mohamed Deby, hanno intrattenuto ieri una conversazione telefonica per consultarsi sugli eventi e gli sviluppi in corso in Niger. Il capo dello Stato ciadiano “ha espresso la volontà di intraprendere azioni concrete, insieme ai vicini del Niger che non sono membri della Comunità economica dell'Africa occidentale (Libia, Ciad e Algeria), per gli sforzi di mediazione in Niger”, riferisce un comunicato diffuso dal Consiglio presidenziale libico, istituzione tripartita titolare della funzione di “capo di Stato” in Libia. Deby ha poi espresso “apprezzamento per l'impegno della Libia nelle questioni della regione e dell’Africa, come dimostra la sua disponibilità a compiere sforzi (…) al fine di raggiungere una soluzione alla crisi nel vicino Niger”. Da parte sua, Al Kuni ha affermato di lavorare su tutto per preservare la sicurezza del Niger e del suo popolo, ripristinando al contempo la legittimità costituzionale, senza che la situazione degeneri “in un conflitto armato”. (segue) (Res)