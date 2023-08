I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guinea-Bissau: presidente Embalo nomina nuovo premier Geraldo Martins - Il presidente della Bissau-Guinea, Umaro Sissoco Embalo, ha nominato il nuovo primo ministro, Geraldo Martins. In una dichiarazione diffusa dalla presidenza, il capo dello Stato ha esortato il nuovo premier a lavorare a stretto contatto con lui, dicendosi "aperto e disponibile" a collaborare con il nuovo gabinetto. Embalo ha quindi lanciato "un appello all'unità e alla tolleranza per consolidare la stabilità del Paese". Da parte sua, il premier Martins ha assicurato che lavorerà sodo per raggiungere gli obiettivi che il suo governo si è posto per sé, compresa la riduzione dei prezzi dei beni di prima necessità, il miglioramento della commercializzazione degli anacardi e il miglioramento dell'istruzione e della salute. (Res)