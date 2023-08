I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: ministro Cultura chiede di vietare il film “Barbie” nel Paese - Il ministro uscente della Cultura del Libano, Mohammad Mortada, intende inviare una lettera al ministero dell’Interno, alla Sicurezza generale e alla Procura generale per opporsi alla proiezione del film “Barbie” nei cinema del Paese. Lo ha annunciato lo stesso ministro Mortada, durante la riunione consultiva ministeriale tenutasi ieri, presso la sede estiva del patriarcato cristiano maronita, a Diman, nel Libano Nord, secondo quanto riferisce il quotidiano libanese “Al Joumhouria”. La decisione è giunta a seguito della pubblicazione di un rapporto secondo il quale “il film promuove norme sociali che contraddicono i valori religiosi e culturali prevalenti nel Paese”. Diretto dalla regista Greta Gerwig e con Margot Robbie nel ruolo di Barbie e Ryan Gosling in quello di Ken, l’uscita del film ha attirato una considerevole attenzione, soprattutto in Medio Oriente, dove la data di uscita è stata rinviata dal 20 luglio al 31 agosto, per poi essere nuovamente spostata al 10 agosto. Tali ritardi sono dovuti ai “suggerimenti” delle autorità dei vari Paesi, che hanno espresso perplessità sui riferimenti a orientamenti sessuali considerati disdicevoli. (segue) (Res)