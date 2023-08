© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: arrestate nove persone nel nord per aver favorito ingresso illegale di siriani - L’esercito del Libano ha fatto irruzione questa mattina in alcune abitazioni a Shadra, nel distretto di Akkar, nel nord del Paese, e ha arrestato nove persone accusate di aver favorito l’ingresso illegale di alcuni siriani. Lo ha riferito un comunicato dell’esercito, spiegando che 60 cittadini siriani sono stati arrestati per essere entrati illegalmente nel Paese dei cedri. Secondo il quotidiano “Al Diyar”, il confine tra Libano e Siria, sta vivendo da diversi giorni un caos senza precedenti con diverse operazioni di traffico di esseri umani, merci e carburante. Ieri il sito di informazione libanese "Kataeb" ha fatto sapere che diverse persone “forniscono ai migranti mappe e numeri di telefono di trafficanti di esseri umani”. Secondo le autorità di Beirut, il Libano ospita sul suo territorio circa un milione e mezzo di profughi siriani. (segue) (Res)