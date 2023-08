I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: presidente Assad, nessun incontro con Erdogan “alle sue condizioni” - Il presidente della Siria Bashar al Assad ha dichiarato che non incontrerà l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan “secondo le sue condizioni”. È quanto emerso in un estratto dell’intervista rilasciata da Assad all’emittente emiratina “Sky News Arabia” e che sarà trasmessa integralmente questa sera. "L'incontro non può avvenire alle condizioni di Erdogan", ha detto Assad, spiegando che l’obiettivo del presidente turco sarebbe “legittimare l’occupazione turca” nel Paese nordafricano. "L'opposizione che riconosco è quella che viene dall’interno, non dall’esterno”, ha proseguito il presidente siriano. (segue) (Res)