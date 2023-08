© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: cameraman, giornalista e due militari uccisi da una bomba a Deraa - Il cameraman del canale siriano “Al Ikhbariya al Souriya”, Ahmad al Masalmeh, il giornalista dell’emittente televisiva “Sama Tv”, Firas al Ahmad, e due membri delle forze armate siriane sono morti oggi nell’esplosione di una bomba nelle campagne di Deraa, nel sud-ovest della Siria. Lo riferisce l'agenzia di stampa governativa siriana “Sana”. "Le persone sono state assassinate mentre tornavano ad Al Shiah, nella zona rurale di Deraa, dopo un'operazione per sventare il traffico di droga", riferisce “Sana”. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un'ampia rete di fonti sul campo, tra le vittime figura anche Mustafa Qassem al Masalmeh, soprannominato Al Kasm, alto funzionario nei ranghi del dipartimento di sicurezza militare, considerato il braccio destro di Louay al Ali, capo del ramo dell'intelligence militare nella provincia di Deraa. (segue) (Res)