- Emirati-Israele: incontro in Italia tra ministro Esteri Al Nahyan ed ex premier Lapid - Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha incontrato l’ex primo ministro di Israele e attuale capo dell’opposizione, Yair Lapid. L’incontro, avvenuto in Italia, dove Lapid si trova per trascorrere le vacanze estive, si è incentrato sulla cooperazione strategica tra Emirati e Israele e su diverse questioni di interesse comune, come riferito dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”. “Sono stato contento di incontrare il mio amico e compagno di viaggio, Abdullah bin Zayed, ministro degli Esteri emiratino, in Italia”, ha scritto Lapid in un post su X (precedentemente noto come Twitter). “Abbiamo discusso di cooperazione strategica, delle relazioni (di Israele, ndr) con i paesi del Golfo e della promozione di progetti per continuare a cooperare e ad approfondire gli interessi comuni e le relazioni bilaterali”, ha aggiunto Lapid. Il quotidiano panarabo con sede a Londra “Al Araby al Jadeed”, nella sua versione inglese, osserva che l’incontro è significativo, dal momento che nessun rappresentante dell’attuale governo israeliano, guidato dal premier Benyamin Netanyahu, dal suo insediamento (avvenuto lo scorso dicembre), ha mai incontrato rappresentanti del governo emiratino. Netanyahu, infatti, è alla guida di un governo di destra estrema, il cui atteggiamento nei confronti dei palestinesi ha suscitato irritazione ad Abu Dhabi, malgrado la firma degli Accordi di Abramo del 2020. Da parte sua, Lapid aveva visitato Abu Dhabi nel giugno 2021, quando era ministro degli Esteri di Israele, per inaugurare ufficialmente l’ambasciata negli Emirati. In quell’occasione, la prima visita ufficiale di un ministro israeliano nel Paese del Golfo, era stato ricevuto da Abdullah bin Zayed. Lo scorso maggio, infine, Abu Dhabi aveva invitato Netanyahu alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28). Viceversa, nessun ministro emiratino si è recato in visita ufficiale in Israele dall’inizio dell’attuale mandato di Netanyahu. (Res)