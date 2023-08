I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ambasciatore Bassam Rady consegna lettere credenziali nella Repubblica di San Marino - I capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, hanno ricevuto presso il Palazzo Pubblico sammarinese l'ambasciatore d'Egitto in Italia, Bassam Rady, già portavoce presidenziale egiziano, in occasione della presentazione delle lettere credenziali in qualità di ambasciatore straordinario non residente nella città-Stato. Radi ha trasmesso "l'apprezzamento e i saluti del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi", sottolineando "la piena apertura dell'Egitto alla cooperazione congiunta in tutti i campi tra i due Paesi e al consolidamento dei rapporti amichevoli tra i due popoli amici", si legge in una nota. (segue) (Res)