- Algeria: ministero Difesa, distrutti 19 nascondigli dei gruppi terroristici - Diciannove nascondigli contenenti esplosivi e strumenti di detonazione sono stati scoperti e distrutti dai militari algerini a Tebessa, vicino al confine con la Tunisia, e un fiancheggiatore dei gruppi terroristici è stato arrestato in un'altra operazione nella stessa zona. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto del ministero della Difesa, relativo al periodo dal 2 all’8 agosto. Inoltre, le forze di sicurezza e militari algerine hanno sequestrato 10 quintali di kif trasformato ai confini con il Marocco, fermando 51 persone. Recuperate, inoltre 531.435 pasticche psicotrope. Altre 96 persone sono state arrestate perché implicate in operazioni di esplorazioni aurifere non autorizzate. Sventato anche il contrabbando di 15.363 litri di carburante. Quanto alle migrazioni illegali, la Guardia costiera ha intercettato sei migranti in mare e arrestato 184 clandestini di diverse nazionalità. (Res)