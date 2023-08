I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: assessore Grandi eventi, senza concerti al Circo Massimo 2,1 milioni in meno in casse Colosseo - Per ogni concerto al Circo Massimo "la sovrintendenza comunale incassa mediamente 350.000 euro da spendere per la valorizzazione dei nostri monumenti e siti archeologici. Senza questi soldi dovrebbero pagare i contribuenti romani. Lo scorso anno con il cartellone dei concerti al Circo Massimo la sovrintendenza ha incassato ben 2 milioni e 100 mila euro. Inoltre gli organizzatori pagano gli straordinari dei vigili urbani e l'Ama per pulire, quindi i cittadini incassano soltanto e i beni vengono tutelati". Lo afferma l'assessore ai Grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato, in un video pubblicato sui social network, replicando alle polemiche di questi giorni sulle emissioni acustiche e i problemi verificatisi nell'area del Circo Massimo in occasione del concerto del rapper Trevis Scott. "Roma Capitale dei grandi eventi concertistici dà fastidio a qualcuno ma non a noi. Per vedere Imagine Dragons, Guns N'Roses o Travis Scott gli spettatori vengono da tutto il mondo, un viaggio in più e un motivo in più per venire a Roma - aggiunge Onorato -. C'è un importante impatto economico per la città e per l'indotto. Però c'è stata una polemica sul concerto di Trevis Scott dove ci sono stati 60 mila ragazzi e zero feriti, o meglio c'è stato un ferito ma non si è fatto male al concerto, si è fatto male nell'area archeologica del Colosseo, la cui direttrice la dottoressa Russo ha scatenato la polemica: se la direttrice avesse controllato meglio il ragazzo non avrebbe scavalcato e non si sarebbe fatto male". In merito alla vicenda dello spray al peperoncino "di cui ho letto - prosegue Onorato - va detto che dei balordi criminali hanno provato ad assaltare il cassiere di un bar per rubargli l'incasso ma non ci sono riusciti grazie a un'organizzazione pazzesca di sicurezza. Sentire la sovrintendente dire che al Circo Massimo andrebbe fatta solo l'opera o il balletto mi fa venire da dire che, per fortuna, non decide lei che cosa si fa al Circo Massimo. Mi fa arrabbiare che 60 mila ragazzi si sono divertiti, sono usciti composti dal concerto ma i loro salti di gioia evidentemente hanno disturbato qualche vip annoiato che mangiava il gelato in terrazza. È ora di capirli i ragazzi e, sopratutto, mentre noi facciamo polemica nel mondo la stampa specializzata parla di un evento entrato nella legenda". (segue) (Rer)