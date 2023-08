I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mobilità: assessore Roma, nominata Commissione per determinare nuovo sistema tariffario taxi - La Giunta Capitolina ha nominato la Commissione incaricata dell'istruttoria tecnica per la determinazione del nuovo sistema tariffario del servizio taxi. Lo annuncia, in una nota, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. "Con l'approvazione della delibera - aggiunge Patanè - compiamo un primo importante passo nell'iter che porterà alla rimodulazione del sistema tariffario dei taxi. Un provvedimento che può produrre anche un aumento dell'offerta e che è tanto più necessario, dopo ben 12 anni, per migliorare il servizio a beneficio di cittadini e operatori, in considerazione dell'introduzione e dell'evoluzione delle moderne applicazioni e tecnologie digitali". (segue) (Rer)