I fatti del giorno - Roma (4)

22 luglio 2021

- Roma: Centrale del latte a controllo comunale, pronto il nuovo consiglio d'amministrazione - È sotto il controllo comunale la Centrale del Latte di Roma. Dopo anni di contenzioso e in esecuzione di una sentenza della corte d'appello la Parmalat ha ceduto, il primo agosto scorso, il 75 per cento delle azioni al Comune di Roma e ai primi di settembre è attesa l'assemblea dei soci per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Finora il consiglio di amministrazione era composto da 5 membri indicati da Parmalat, uno scelto dal Campidoglio e due proposti dai soci di minoranza (Finlatte, Produttori latte Casilina Scarl e Produttori latte Aurelia Scarl). Adesso tocca a Palazzo Senatorio scegliere i 5 membri di maggioranza e su proposta del sindaco Roberto Gualtieri sono stati indicati: Fabio Massimo Pallottini, attualmente direttore del Centro agrolimentare di Roma e presidente di Italmercati, per il ruolo di presidente; Emilio Cola, proviene dal gruppo Enel dove si occupa di sicurezza e qualità, ha una pregressa esperienza come consigliere municipale; Sabrina Stella, avvocata civilista e penalista; Daria Dell'Aquila, avvocata cassazionista. Il quinto nome sarà scelto successivamente attraverso un'ordinanza sindacale. L'elenco dei profili è stato approvato, con parere favorevole a maggioranza, dalla commissione Bilancio di Roma, presieduta da Giulia Tempesta del Pd. "I nomi indicati per la presidenza e per il consiglio di Centrale del Latte metteranno a disposizione la propria esperienza per un'azienda che l'amministrazione intende rilanciare, salvaguardando la produzione di prodotti di alta qualità e potenziando l'azienda stessa che riteniamo preziosa per il territorio della Capitale", hanno affermato i consiglieri del Partito democratico del Campidoglio, esprimendo soddisfazione per la scelta. "Centrale del Latte - hanno aggiunto - è fondamentale per l'economia del settore agroalimentare non solo di Roma, ma di tutto il Lazio. Con la nomina del Cda si dà inizio ad una nuova fase che dovrà essere di crescita, sviluppo e salvaguardia del lavoro. Siamo convinti che il Cda saprà svolgere al meglio questo lavoro e vogliamo rinvolgere il nostro augurio di buon lavoro". Dagli scranni delle opposizioni, il capogruppo della Lega Fabrizio Santori ha auspicato che il rinnovo del consiglio di amministrazione "sia l'occasione di un vero e radicale cambio di passo finalizzato al rilancio dell'azienda, all'attenzione degli allevatori del territorio, alla promozione del marchio e alla tutela e al riconoscimento delle capacità di tutto il personale. Ma da adesso in poi ci attendiamo più trasparenza - ha detto -. Basta con le decisioni e i programmi decisi nelle segrete stanze del Campidoglio dal sindaco e dalla giunta, lontani dal dovuto confronto con le commissioni capitoline preposte e l'Aula Giulio Cesare". (segue) (Rer)