I fatti del giorno - America latina

- Americhe: in primo semestre 2023 Messico primo partner commerciale Usa, seguono Canada e Cina - Nel primo semestre del 2023, il Messico è stat il primo partner commerciale degli Stati Uniti, scambiando beni e servizi per un valore superiore a quello di Cina e Canada. È quanto emerge dal rapporto pubblicato martedì dall'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America. Da gennaio a giugno, il Paese latino ha realizzato scambi per un totale di 236 miliardi di dollari, il 5,4 per cento in più di quanto registrato lo scorso anno. Al secondo posto c'è il Canada, con scambi pari a 210 miliardi di dollari, seguito dalla Cina, con poco meno di 203 miliardi di dollari. Nel semestre le compravendite con il Messico hanno rappresentato il 15,7 per cento del totale degli scambi realizzati dagli Usa, contro il 15,4 per cento del Canada e il 10,9 per cento della Cina. La Germania è quarta con scambi per 79 miliardi di dollari, seguita dal Giappone con 71 miliardi. Con l'Italia, sempre da gennaio a giugno, si sono avuti scambi per 35,5 miliardi di dollari. Il Messico ha nel primo semestre fornito il 15,5 per cento dei beni arrivati al mercato Usa, pari a 41,1 miliardi di dollari, il 4,4 per cento in più rispetto a quanto registrato a giugno 2022. Gli states hanno invece esportato in Messico merci per 160 miliardi, senza variazioni sullo stesso semestre del 2022. (segue) (Res)