© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: presunta interferenza in elezioni a favore di Bolsonaro, arrestato ex direttore polizia stradale - La polizia federale del Brasile ha arrestato questa mattina l'ex direttore generale della Polizia stradale federale (Prf), Silvinei Vasques. L'alto funzionario è accusato di aver ordinato posti di blocco e interdizioni di strade in vari stati del Paese nel giorno delle elezioni per il ballottaggio presidenziale, lo scorso 30 ottobre, al fine di impedire ai cittadini di andare a votare. La manovra fu denunciata dalla campagna presidenziale dell'allora candidato Luiz Inacio Lula da Silva come un tentativo di favorire il presidente uscente, Jair Bolsonaro. I posti di blocco furono infatti istituiti negli stati del nord-est e delle città e quartieri del Paese dove nel primo turno Lula aveva raccolto il maggior numero di preferenze. Nonostante un'ordinanza emessa dalla Corte suprema la Prf mantenne attivi i blocchi. Il mandato di arresto è stato firmato dal giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes. (segue) (Res)