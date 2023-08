© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: a luglio inflazione all'11,78 per cento su anno, quarto calo mensile consecutivo - A luglio, l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Colombia è cresciuto dell'11,78 per cento su anno e dello 0,5 per cento su mese. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Dane), segnalando che dall'inizio del 2023 i prezzi sono cresciuti del 6,68 per cento. Pur essendo di 1,57 punti maggiore rispetto al +10,21 per cento annuo di luglio 2022, l'indice Ipc si mostra in calo per il quarto mese consecutivo. L'incremento su anno è dato soprattutto dalla voce "trasporti", in crescita del 18,32 per cento, seguita da "ristoranti e hotel" (+17,25 per cento). I minori rincari, +0,49 per cento, si sono avuti nel settore "informazione e comunicazione". Dinamica analoga a quella registrata per la crescita su mese, con l'aumento dell'1,07 per cento per i "trasporti" e il +0,68 per cento di ristorazione e alberghi. Rispetto a giugno, il costo di "informazione e comunicazione" è calato dello 0,02 per cento. (segue) (Res)