I fatti del giorno - America latina (4)

- Venezuela: Croce rossa internazionale, "serie preoccupazioni" per intervento governo - Qualsiasi "intervento governativo" sull'associazione della Croce rossa dà adito a "serie preoccupazioni" sulla sua indipendenza. Lo scrive la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifcr) commentando la decisione del governo del Venezuela di sostituire i vertici dell'associazione locale. "Qualsiasi intervento governativo nelle nostre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa solleva serie preoccupazioni per quanto riguarda la loro indipendenza e il lavoro umanitario basato sui principi delle società nazionali e sarà trattato con la massima importanza", si legge in una nota. L'intervento deciso dalla Corte suprema del Venezuela (Tsj) segue la denuncia di "molestie" nei confronti dell'oggi ex direttore della Croce rossa locale, Mario Villaroel, raccolta dal procuratore generale, Tareck William Saab. La Federazione ricorda di avere i "propri meccanismi interni" per verificare eventuali infrazioni compiute da membri rispetto ai "principi fondamentali". (segue) (Res)