I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: a giugno vendite al dettaglio stabili su mese, primo semestre chiude a +1,3 su anno - A giugno il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è cresciuto dell'1,3 per cento su anno, rimanendo stabili rispetto a maggio. Lo riferisce l'Istituto nazionale statistica (Ibge), evidenziando che in tutto il primo semestre del 2023 le vendite sono aumentate dell'1,3 sull'anno. La media mobile del secondo trimestre ha registrato invece una contrazione dello 0,3, mentre negli ultimi 12 mesi fino a giugno il volume d'affari segna una crescita dello 0,9 per cento. A giugno le vendite al dettaglio ottengono un risultato del 3,3 per cento inferiore al massimo delle serie storiche registrato a ottobre del 2020. Il settore si trova in ogni caso del 3 per cento al di sopra del volume precedente alla pandemia di nuovo coronavirus (febbraio 2020). (Res)