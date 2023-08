I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Mobilità: Urso su caro voli, ho incontrato Ad Ryanair, disponibile ad ascoltare anche altre compagnie - Questa mattina ho incontrato l'Amministratore delegato di Ryanair, "che mi ha illustrato i piani di sviluppo nel Paese e le problematiche che trova, e, come per tutti i provvedimenti, sono disponibile a incontrare anche le altre compagnie aeree per capire se il provvedimento può essere migliorato in corso di conversione parlamentare". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo a una domanda sul provvedimento contro il caro-voli, nel corso della conferenza stampa su politica industriale e gestione delle crisi d’impresa a palazzo Piacentini. (segue) (Rin)