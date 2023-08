I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Generali, utile netto normalizzato in forte crescita a 2,3 miliardi di euro nel primo semestre - L’utile netto normalizzato di Generali nel primo semestre aumenta significativamente a 2.330 milioni di euro, in aumento del 60,9 per cento (1.448 milioni di euro nel primo semestre 2022). Lo rende noto Generali, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata 2023 del gruppo. Questo è dovuto principalmente al miglioramento del risultato operativo – che evidenzia il beneficio di fonti di utile diversificate –, all’utile non ricorrente relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese (per 193 milioni di euro al netto delle imposte), e riflette anche l'impatto di 97 milioni di euro di svalutazioni su strumenti a reddito fisso russi registrate nel primo semestre 2022. Il risultato operativo è in forte aumento a 3.721 milioni di euro (+28 per cento), anche grazie alla diversificazione delle fonti di utile, che comprende il contributo delle acquisizioni già concluse. In particolare, il risultato operativo del segmento Danni è in crescita a 1.853 milioni di euro (+85,7 per cento). Il risultato operativo Vita è solido a 1.813 milioni di euro (-3,5 per cento). (segue) (Rin)