I fatti del giorno - Italia (5)

- Salario minimo: Magi, dopo parole Meloni mi chiedo che senso abbia incontro di venerdì - Dopo le parole di Giorgia Meloni, che sul salario minimo ha ribadito con rigidità le sue posizioni, "mi chiedo che senso abbia l’incontro di venerdì con le opposizioni a palazzo Chigi". Lo scrive su X (ex Twitter) il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. “Se c’è la volontà di aprire alla nostra proposta bene, altrimenti non regaleremo a questo governo una passerella per poter dire ‘guarda quanto siamo bravi’. Se c’è una reale volontà di dialogo, ben venga l’incontro di venerdì. Altrimenti se dovesse esserci solo un muro contro muro, meglio rivedersi in Parlamento e vedere chi vuole il salario minimo e chi no”, aggiunge Magi. (Rin)