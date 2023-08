Turismo: Enit, da ottobre nuove opportunità e corsi online per imprese su economia del mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due progetti rientrano tra le "iniziative faro" cofinanziate dal programma Emfaf dell'Unione europea e sono realizzati e sviluppati da organizzazioni che hanno esperienza tecnica nel capacity building, nella pianificazione strategica del turismo e nella progettazione di pacchetti turistici, provenienti dall'Occidente bacino del Mediterraneo. Gli obiettivi di entrambi i progetti, anche se mirati a due verticali di mercato distinte, sono di supportare le parti interessate del turismo ad attingere al crescente mercato dell'ecoturismo nelle destinazioni costiere, marittime e marine; e promuovere l'innovazione e la digitalizzazione nel settore del turismo; ultimo ma non meno importante, migliorare l'ambiente imprenditoriale per le Pmi del turismo. In breve, il progetto sta promuovendo lo sviluppo sostenibile nel settore del turismo sfruttando l'economia blu pur essendo responsabile per l'ambiente. Presentato il programma dei corsi di formazione online rivolti alle Pmi del turismo del Mediterraneo occidentale, a stakeholders e agli insegnanti delle scuole grazie al contributo di moderazione del coordinatore, X23 Srl dall'Italia, Jo Hendrickx, co-fondatore di Travel Without Plastic. Il programma di sviluppo delle capacità fornirà una visione a 360 gradi sul turismo sostenibile con sei moduli. I corsi frequentabili in modo flessibile da luoghi i in orari differenti sono completamente online, attraverso la piattaforma Moodle. Si tratta di 10-15 minuti ciascuno in inglese con possibilità di traduzioni in italiano, portoghese, spagnolo e arabo. Al termine è previsto un certificato di partecipazione. Il lancio del programma di sviluppo delle capacità è previsto per l'inizio di ottobre. (Rin)