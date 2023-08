Agroalimentare: Federcuochi, da ministro Lollobrigida iniziative concrete a favore di categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo accolto con grande favore il disegno di legge del ministro Francesco Lollobrigida per l'istituzione del Premio di Maestro dell'arte della cucina italiana. “Ancora un passo avanti per il riconoscimento della figura del cuoco professionale come ambasciatore e custode dei valori e delle tradizioni enogastronomiche del nostro Paese”. Così in una nota Federcuochi, in relazione all'istituzione dei Premi "Maestro dell'arte della cucina italiana", "Maestro delle arti applicate alle preparazioni alimentari italiane" e "Maestro dell'artigianato alimentare italiano", fortemente voluti dal ministro Lollobrigida. “L'attenzione del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste e la sua disponibilità ad ascoltare le istanze della nostra categoria ci onorano profondamente, così come questi importanti riconoscimenti, che vanno a premiare i sacrifici, la passione e la dedizione pluriennale di tanti cuochi meritevoli", aggiunge Federcuochi. (Rin)