Americhe: Osa, domani segretario Almagro riferisce su crisi politica in Guatemala

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si riunisce domani, giovedì 10 agosto, in sessione straordinaria per un nuovo esame della crisi politica in Guatemala, apertasi dopo il primo turno delle elezioni generali. In particolare verrà discusso il rapporto che il segretario generale, Luis Almagro, ha elaborato al termine della visita di quattro giorni nel Paese centroamericano, su invito del presidente, Alejandro Giammattei. Una missione che ha permesso al segretario di incontrare, tra gli altri, la procuratrice generale Consuelo Porras, i giudici della Corte suprema, il procuratore speciale contro l'impunità, Rafael Curruchiche. La riunione del Consiglio si produce a dieci giorni dall'apertura delle urne per il ballottaggio presidenziale, evento al centro dalla crisi politica. (segue) (Was)