Americhe: Osa, domani segretario Almagro riferisce su crisi politica in Guatemala (6)

- La crisi ha destato l'attenzione di governi e organismi internazionali. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha espresso profonda preoccupazione per i tentativi di minare il processo elettorale in Guatemala. "Le autorità devono garantire l'integrità del processo elettorale e il rispetto della volontà degli elettori, come espressa il 25 giugno", ha affermato il funzionario Onu. "Elezioni libere ed eque e la separazione dei poteri sono fondamentali per mantenere lo stato di diritto e sono la base di una democrazia che protegge e promuove i diritti umani", ha aggiunto in una nota. Il vicesegretario di Stato Usa per gli Affari dell'emisfero occidentale, Brian Nichols, ha da parte sua conversato con i due candidati alla presidenza, ribadendo il sostegno della Casa Bianca allo svolgimento di elezioni "libere ed eque". (Was)