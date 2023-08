Brasile: presunta interferenza in elezioni a favore di Bolsonaro, arrestato ex direttore polizia stradale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vasques è inoltre già a giudizio con l'accusa di abuso d'ufficio e reati amministrativi per aver, abusando della sua posizione al vertice della Prf, chiesto voti per il presidente uscente Bolsonaro. Il funzionario è indagato anche per omissione in atti d'ufficio in occasione della presunta 'inerzia' della Prf nell'impedire i blocchi della circolazione da parte di camionisti, in protesta in tutto il Paese contro l'elezione di Luiz Inacio Lula da Silva dopo il ballottaggio presidenziale del 30 ottobre. (Brb)