Pnrr: Valeriani (Pd), trovare fondi regionali per completare progetti Corviale e Tor Bella Monaca

- Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd, in una nota rende noto che: "Ho presentato una mozione in Consiglio regionale per impegnare la Giunta Rocca a reperire le risorse economiche necessarie al completamento degli interventi relativi ai Piani Urbani Integrati del Comune di Roma". "In particolare, - spiega l'esponente del Pd - i progetti riguardano il Polo del benessere nel complesso del Santa Maria della Pietà, con un investimento previsto di oltre 50 milioni di euro, il Polo della sostenibilità nel quartiere di Tor Bella Monaca, con una spesa di circa 70 milioni di euro, e il Polo della solidarietà a Corviale, con un impegno di circa 50 milioni di euro. Questo programma di opere, infatti, è stato definanziato: il Governo Meloni ha eliminato tali interventi dal Pnrr, con la rassicurazione di realizzarli attraverso altre fonti di finanziamento senza però specificare tempi e modalità di recupero di queste risorse. Il definanziamento relativo ai Piani Urbani Integrati è pari a 170 milioni di euro e avrà un effetto immediato: il blocco totale dei progetti di riqualificazione e valorizzazione di alcune aree periferiche di Roma, che versano in uno stato di maggiore difficoltà, impedendo la possibilità di mettere a disposizione opere e servizi di estrema importanza che i cittadini attendono da troppo tempo". (segue) (Com)