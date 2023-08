Pnrr: Valeriani (Pd), trovare fondi regionali per completare progetti Corviale e Tor Bella Monaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli anni scorsi – aggiunge il consigliere Pd – la Regione Lazio ha avviato, e in molti casi concluso, interventi di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico a Tor Bella Monaca, a Corviale e al Santa Maria della Pietà: progetti che si inseriscono all'interno di un più ampio piano di miglioramento delle periferie di Roma, che sarebbe stato definitivamente portato a compimento proprio grazie a questi specifici fondi del Pnrr. Sono programmi perfettamente coerenti con le linee guida tracciate dal Pnrr perché avranno un impatto positivo sia sulla salute delle persone che sull'ambiente". "Per scongiurare che il definanziamento di questi progetti da parte del Governo nazionale finisca per colpire in maniera più forte quelle aree di Roma, che al contrario avrebbero bisogno di ancora più sostegno per la crescita di un sano tessuto sociale ed economico, ho presentato una mozione in Consiglio regionale – conclude Valeriani – per chiedere al presidente Rocca di reperire nel bilancio regionale le risorse necessarie al completamento delle opere previste al Santa Maria della Pietà, a Tor Bella Monaca e a Corviale, permettendo così ai residenti di migliorare la propria qualità di vita". (Com)