Banche: Meloni, tassazione su margini ingiusti, aiuteremo famiglie e imprese

- Il Consiglio dei ministri “ha approvato diverse misure, la più importante delle quali è secondo me la tassazione sui margini ingiusti delle banche”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel consueto appuntamento con “Gli appunti di Giorgia”. “Viviamo una fase economica e finanziaria molto complicata. Come sapete, in Europa abbiamo avuto una forte inflazione causata da fattori esterni alla nostra economia, ma la risposta della Bce è stata quella di intervenire - si potrebbe discutere sull'efficacia dell’iniziativa - con una politica molto decisa di aumento dei tassi di interesse” e questo ha portato “all’aumento dei prezzi, del costo del denaro e dei nuovi mutui”. In questa situazione “è fondamentale che il sistema bancario si comporti in modo corretto”, ha aggiunto. “Con le risorse recuperate aiuteremo a finanziare i provvedimenti per sostenere famiglie e imprese di fronte alle difficoltà legate all'alto costo del denaro, che non permettono, spesso, neanche di affrontare serenamente le spese di un mutuo", ha concluso Meloni. (Rin)