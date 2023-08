Slovenia: Commissione infrastrutture approva emendamento su calamità naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della Commissione parlamentare per le infrastrutture della Slovenia hanno approvato la proposta di emendamento alla legge sull'eliminazione delle conseguenze delle calamità naturali preparata dal governo di Lubiana ancora prima delle disastrose alluvioni degli ultimi giorni. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta", secondo cui l'organo ha convenuto che gli aiuti dovrebbero essere forniti immediatamente e che in futuro dovrebbero essere prese ulteriori misure. Le modifiche proposte alla legge, che saranno esaminate nel pomeriggio dai deputati del Parlamento di Lubiana in una sessione straordinaria, velocizzerebbero l'assegnazione di risorse finanziarie ai comuni colpiti sotto forma di anticipo anche prima della definitiva valutazione del danno. I comuni potrebbero così ricevere risorse finanziarie fino al 40 per cento del danno preventivamente stimato per realizzare interventi urgenti di risanamento. Secondo la proposta, questa innovazione si applicherebbe a tutte le calamità naturali a partire dal primo gennaio di quest'anno. La proposta introduce anche la possibilità di risarcimento di danni all'agricoltura.(Seb)