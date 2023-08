Giustizia: Meloni, via incertezza processi mafia, non devono cadere nel nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Consiglio dei ministri di lunedì “abbiamo approvato una norma che evita ogni incertezza nei processi e che consente di impedire che processi aperti per reati legati alla mafia finiscano nel nulla”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel consueto appuntamento con “Gli appunti di Giorgia”. “E’ un provvedimento molto importante per la lotta alla mafia. Non il primo che dimostra come il governo sia impegnato nella lotta alla mafia”, ha aggiunto. (Rin)