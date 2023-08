Giordania-Ruanda: re Abdullah II auspica aumento della cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re Abdullah II di Giordania ha sottolineato l'importanza di "aumentare la cooperazione economica tra il Regno e la Giordania, incoraggiando il settore privato dei due Paesi a stringere partenariati". Lo ha detto lo stesso sovrano durante la visita al palazzo Al Husseiniya di Amman del ministro ruandese degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Vincent Biruta. La discussione si è incentrata sulla cooperazione nei settori del commercio, del turismo, degli investimenti, dell'agricoltura e della difesa, del partenariato nella lotta al terrorismo, nonché dei modi per rafforzare questi sforzi internazionali. Durante l'incontro si è discusso degli ultimi sviluppi regionali e internazionali e delle questioni più importanti di interesse comune. Durante la visita del ministro ruandese ad Amman, riferisce l'agenzia di stampa governativa giordana "Petra", i rappresentanti dei due Paesi hanno firmato un accordo per l'esenzione dai visti di ingresso tra i cittadini dei due Paesi e due memorandum d'intesa per la cooperazione nella formazione diplomatica e nel settore dell'edilizia. (Res)