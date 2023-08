Piemonte: Valle (Pd), riflessioni della neosindaca di Bussoleno su stazione Tav va ascoltata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se grazie ad un cambio di progetto si possono ottenere importanti risparmi di denaro pubblico ed un maggiore consenso dei cittadini verso la realizzazione dell’opera, ritengo importante valutare la cosa. Grazie all’intervento attivo di molti amministratori della Valle di Susa, in questi anni si è arrivati ad un progetto del Tav decisamente migliore rispetto al primo presentato, portando ad una riduzione dei tempi di realizzazione, ad un risparmio di denaro e ad una maggiore sostenibilità ambientale, non pregiudicando allo stesso tempo l’efficienza e l’utilità. Questa può essere l’occasione per un approfondimento del Consiglio Regionale sui nodi ancora aperti della Tav, ad esempio il tratto Avigliana-Orbassano, il cui impatto sulla collina morenica e sull’abitato di Rivalta potrebbe essere molto pesante e del quale il progetto definitivo è in ritardo di oltre un anno. Serve maggiore chiarezza", ha concluso Valle. (Rpi)