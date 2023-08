Sanità: Meloni, bene via libera legge oblio oncologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto fiera che la Camera dei deputati abbia licenziato la legge sul diritto all'oblio oncologico: è un tema a cui tengo molto” e “confido che anche il Senato della Repubblica, in brevissimo tempo, la trasformerà in legge definitiva e riuscirà a rimuovere una discriminazione intollerabile per una nazione civile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel consueto appuntamento con “Gli appunti di Giorgia”. “Si tratta di un’importante segnale di civiltà”, ha aggiunto. (Rin)