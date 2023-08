Kazakhstan: Tokayev verifica i lavori di riparazione della centrale termica di Ekibastuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, si è recato oggi in visita alla centrale termica di Ekibastuz, a nord-est di Astana, per verificare i progressi dei lavori di riparazione dell’impianto, crollato durante lo scorso inverno lasciando al gelo decine di migliaia di residenti locali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, secondo cui il capo dello Stato ha promesso la massima attenzione sul dossier. “Quanto accaduto lo scorso inverno non deve ripetersi in alcuna circostanza, in nessuna città del Paese”, ha detto nell’occasione Tokayev, secondo cui il Kazakhstan ha “imparato la dura lezione”. Il presidente kazakho ha espresso gratitudine ai residenti di Ekibastuz per la loro “comprensione e pazienza”.(Res)