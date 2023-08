Argentina-Italia: Iic, si apre oggi rassegna di video dal progetto "She Devil"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires in collaborazione con Bienalsur e con gli auspici di Ambasciata d’Italia a Buenos Aires presenta da oggi una selezione di video realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo, parte del progetto "She devil", della curatrice italiana Stefania Miscetti. La mostra sarà visibile fino al 31 dicembre del 2023 presso il Museo delle arti visive (Muntref) di Caseros, nella provincia di Buenos Aires. "She devil", si legge in una nota, è una rassegna di videoarte realizzata da Studio Stefania Mascetti nel 2006. Ogni edizione si configura a partire dal dialogo tra artisti e curatori internazionali, senza distinzione tra figure emergenti e affermate. Le opere selezionate e le diverse prospettive critiche convivono in un discorso polifonico da cui emerge una molteplicità di mondi femminili attraverso la proposta di quattro artisti latinoamericani invitati a presentare una selezione di opere scelte da quattro curatori della Bienalsur. (segue) (Com)