Argentina-Italia: Iic, si apre oggi rassegna di video dal progetto "She Devil" (2)

- She-Devil, o Shanna the She-devil, è il nome di un'eroina Marvel, una delle prime ad avere tratti identificativi derivanti da ruoli stereotipati della femminilità. Ispirata allo spirito malizioso, irriverente e pungente di Shanna, la rassegna si configura come un collettivo curatoriale femminile in continua espansione. Il focus sulle questioni di genere è declinato in base al tema scelto in ogni edizione: il corpo, il potere, la lotta, lo specchio... Ogni curatore seleziona un'opera audiovisiva e tutte le partecipanti guardano e discutono le opere in una dinamica che ricorda i salotti femminili dell'Ottocento, quando la sfera domestica rappresentava lo spazio centrale per la formazione politica delle donne, negata nell'arena pubblica. Tra gli artisti partecipanti figurano la francese ORLAN, la scozzese Zoulikha Bouabdellah, l'argentina Eugenia Calvo, la brasiliana Lia Chaia, l'americana Kathryn Cornelius, l'italiana Marta Dell'angelo, l'irlandese Kate Gilmore, la lituana Kristina Inčiūraitė, la sudafricana Nandipha Mntambo, la finlandese Nina Lassila, la rumena Anea Mona Chisa, la tedesca Julika Rudelius e la greca Mary Zygouri. (Com)