Russia-Cipro: ambasciata russa annuncia avvio servizi consolari nella parte nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa a Cipro “inizierà presto a fornire servizi consolari” nella parte settentrionale dell'isola dove si trova l’autoproclamata repubblica di Cipro del nord. Lo riferisce l’agenzia di Mosca “Tass”, citando l’ambasciatore russo a Nicosia. "La decisione di fornire servizi consolari non ha sfumature politiche ed è dettata dalla preoccupazione per i connazionali che si trovano in quella zona", ha detto l'ambasciatore.(Rum)