Udc: Cesa nomina Giuliante portavoce e responsabile ufficio elettorale partito in Abruzzo

- L’ufficio stampa nazionale Udc rende noto che Il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa ha nominato il dottor Gianfranco Giuliante, in qualità di portavoce e responsabile ufficio elettorale della regione Abruzzo. Tali incarichi – riferisce una nota – saranno svolti alle dirette dipendenze del segretario nazionale. Siamo certi che la costruzione delle liste e dei rapporti con gli alleati porterà al raggiungimento di risultati importanti per l’Udc in Abruzzo, data l’esperienza e la profonda conoscenza del territorio abruzzese del neo-portavoce regionale. (Com)