Sardegna: incendi, a Muravera giunta comunale delibera stato di calamità naturale

- La Giunta comunale di Muravera ha deliberato lo stato di calamità naturale per i violenti incendi che negli scorsi 5 e 6 agosto hanno colpito il territorio comunale, in particolare Feraxi e la località turistica di Costa Rei. Il bilancio è pesante: centinaia di ettari di territorio divorati dalle fiamme, aziende agricole devastate, agrumeti resi in cenere, migliaia di persone, molte delle quali turisti, terrorizzate dalla furia del fuoco. “Una volta terminate le ultime operazioni di bonifica, partirà la quantificazione dei danni in tutte le aree interessate da questi due giorni infernali”, ha spiegato il sindaco, Salvatore Piu. L' amministrazione comunale è stata presente costantemente nel territorio in quelle giornate cruciali. “Ringraziami tutte le Forze dell'Ordine, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, l' Agenzia Forestas, le associazioni di Protezione Civile e tutti coloro compreso tanti cittadini volontari che hanno operato in queste due giornate nonostante le condizioni meteorologiche proibitive”, ha dichiarato l'assessore all'Ambiente, Fabio Piras. (segue) (Rsc)