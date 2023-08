Veneto: Martella (Pd), don Armando Trevisiol uomo di grande umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Armando Trevisiol è stato un uomo di grande umanità. Con queste parole Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, ha commentato la scomparsa del sacerdote veneziano. "La grande umanità di don Armando Trevisiol – ha sottolineato - è sempre stata rivolta ad alleviare le sofferenze degli ultimi. Per questo il suo trascorso di parroco a Mestre e le sue opere hanno lasciato un segno profondo e indelebile nella comunità e rappresentano tutt'ora un esempio a cui ispirarsi per il futuro. A nome di tutta la comunità del Partito democratico del Veneto esprimo il cordoglio per la scomparsa del parroco alla famiglia e alla comunità religiosa" ha concluso (Rev)