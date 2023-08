Russia-Cipro: ambasciata russa annuncia avvio servizi consolari nella parte nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un fatto rilevante per la Turchia, dato che l’indipendenza della l’autoproclamata Repubblica di Cipro del Nord è riconosciuta solo da Ankara. Tale sviluppo giunge a pochi giorni dall’annunciata visita del presidente russo Vladimir Putin in Turchia, dove dovrebbe incontrare il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La Turchia ha invaso l’isola cipriota il 20 luglio 1974, in risposta al colpo di Stato militare che depose l’allora presidente, l’arcivescovo greco-ortodosso Makarios, alterando gli equilibri raggiunti con il Trattato di Zurigo e Londra del 1960 tra il Regno Unito, ex potenza coloniale, la Grecia e la stessa Turchia, a cui facevano riferimento le comunità dell’isola per lingua, cultura e politica.(Rum)