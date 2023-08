© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto della tassa sugli extraprofitti delle banche vale per Banca Generali “poco meno di 20 milioni di euro, per il gruppo Generali questo significa un impatto di poco meno di 10 milioni di euro per la nostra quota”. Lo ha dichiarato il direttore finanziario di Generali, Cristiano Borean, nel corso della conference call con la stampa sulla presentazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2023. (Rin)